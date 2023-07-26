شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب العراقى" والمبعوث الأممى يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، آخر تطورات الأوضاع السياسية فى العراق.

وذكر المكتب الإعلامى للحلبوسى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع منها تخص انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان وعمل مفوضية الانتخابات.