شكرا لقرائتكم خبر عن اشتية يشيد بدعم الصين لفلسطين فى المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، بدعم الصين المستمر لفلسطين فى المحافل والمؤسسات الدولية، والذى كان آخره تقديم بكين مرافعتها المكتوبة لمحكمة العدل الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى فلسطين تسنج جيشين، وذلك لاطلاعه على آخر التطورات السياسية والميدانية فى ظل تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد اشتية التاريخ القوى للصداقة بين فلسطين والصين، بقوله "بيننا شراكة إستراتيجية، ونريد البناء عليها، وتجسيد مخرجات لقاء الرئيسين الفلسطينى والصينى فى خطة عمل، وإطلاق حوار إستراتيجى حول المصالح المشتركة، وتشبيك العلاقات بين الحكومتين، والقطاعين الخاصين والجامعات فى كل من البلدين، وغيرها".

واطلع اشتية من السفير على ترتيبات زيارة وفد فنى صينى مقبلة إلى فلسطين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، ومتابعة المشاريع الصينية الحالية فى فلسطين.

من جانبه، أكد السفير الصينى التزام بلاده المستمر بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى المحافل الدولية، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات.