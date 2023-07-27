شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 70 وظيفة شاغرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر نحو 70 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في عدة مناطق بالمملكة. وأضافت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع أن الوظائف متاحة وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه: اقرأ أيضا: مع فتح باب التقديم.. تعرف على آلية إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية المسميات الوظيفة : 1- كاتب وحدة (ثانوية فأعلى).

2- مراقب مخزون (ثانوية فأعلى).

3- أخصائي إدارة المخاطر.

4- مصور فوتوغرافي.

5- مصمم جرافيك.

6- ميكانيكي.

7- محلل بيانات.

8- مهندس برمجيات اول.

9- فني تمريض.

10- مدير مدرسة دولية

11- طبيب أخصائي غدد صماء و السكري.

12- طبيب أخصائي امراض قلب كبار.

– وغيرها من الوظائف. اقرأ أيضا: آخر موعد لاستقبال طلبات القبول في الوظائف التعلمية.. وخطوات التقديم بالتفصيل أماكن العمل: – الشرقية.

– جدة.

– القصيم.

– المدينه المنوره.

– الخرج. طريقة التقديم: – وأشارت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). اقرأ أيضا: أخبار السعودية.. مشاكل التقديم للوظائف التعليمية وماذا يفعل حفيد ملك السويد بالمسجد النبوي؟

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