شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية.

وفى وقت سابق أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة عزون، شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طفلا يبلغ من العمر 17 عامًا أصيب بشظايا رصاص حي في فخذه، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، نقل على إثرها للمستشفى.