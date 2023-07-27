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القاهرة الإخبارية: استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية.

وفى وقت سابق أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة عزون، شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طفلا يبلغ من العمر 17 عامًا أصيب بشظايا رصاص حي في فخذه، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، نقل على إثرها للمستشفى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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