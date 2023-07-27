شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حى "الطيرة" فى قلب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حي الطيرة الراقى فى قلب مدينة "رام الله"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، ونصبت حاجزًا عسكريًا في الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان الواقعة في رام الله أيضًا. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.

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