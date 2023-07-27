شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمميون يدعون لاتخاذ خطوات حاسم لوقف ضم إسرائيل أراض فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا 46 من خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة محذرين من المخاطرة بقبوله انتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي".

وقال الخبراء "استمرار ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني يشير إلى أن جهدا ملموس يتم بذله الآن لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

وأشار البيان إن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي ويشكل عدوان، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين "

وأوضح الخبراء أن "إسرائيل سعت بإصرار إلى الضم في أجزاء كثيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت إسرائيل أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، من بين أمور أخرى، ودعوا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور.

وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استخدام مجموعة من الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لهذه الأعمال غير القانونية .