شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى شقيق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى البطين بمدينة أبوظبى .

ونعى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سعيد بن زايد، وأعلن ديوان الرئاسة فى دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمى 3 أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان:ـ

1ـ ولد الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان 1965 فى العين

2ـ الأخ غير الشقيق لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

3ـ الشيخ سعيد هو سادس أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

4ـ حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد عام 1988

5ـ شغل منصب ممثل حاكم أبوظبى

6ـ شغل سابقًا منصب رئيس هيئة الموانئ البحرية في أبوظبي

7ـ وشغل منصب وكيل وزارة التخطيط في أبوظبي

8ـ كان عضوًا في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بين عامي 2004 و 2010.

9ـ شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم 2001-2002

10 ـ خلف أخاه الشيخ خليفة فى رئاسة نادى الوحدة قبل أن يحل محله فى 2011 أخاه الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان