شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم مصلى "قبة الصخرة" بـ"الأقصى" تزامنا مع اقتحام المستوطنين لباحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مُصلى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته فيما يُسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفي- بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير قد قاد اقتحاما للمستوطنين صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ومنذ ساعات الفجر، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة قبيل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.