شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن ضبط أحد قيادات "داعش" المتورطين فى جريمة سبايكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، الإطاحة بأحد قيادات داعش المتورطين بجريمة سبايكر فى محافظة السليمانية.

وقالت الخلية - في بيان - إن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية نفذ عملية أمنية تم من خلالها ضبط الإرهابي (عبد الخالق خزعل سلطان)، الذي انضم لتنظيم داعش في العام 2013 وشارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، وشارك أيضا في مجزرة سبايكر وكان أحد المنفذين ضد الضحايا في عام 2014".

وأضافت الخلية أن الإرهابي شغل منصب ما يسمى عسكري ولاية (دجلة)، لينتقل بعد ذلك لصفوف داعش فيما يسمى ولاية نينوى ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية، مشيرة إلى أن العملية الأمنية تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف، وتم القبض عليه وفقاً لمذكرة قضائية، وأحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه.

يذكر أن (مجزرة سبايكر) نفذها تنظيم داعش الإرهابي، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.