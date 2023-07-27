شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إعدام 5 أشخاص بينهم مدان بـ"تفجير مسجد" عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الكويت، اليوم الخميس، حكم الإعدام فى حق خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسى فى تفجير استهدف مسجدا شيعيا فى البلاد قبل 8 سنوات.

وتعد هذه ثانى عملية إعدام فى الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر الماضي سبعة أشخاص بينهم سيدتان بتهم ارتكاب جرائم قتل، وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017 ، حسبما نقلت "الحرة".

وأعلنت النيابة العامة في بيان أنها أعدمت، عبد الرحمن صباح عيدان سعود، الذي أدين بـ"تهمة مساعدة انتحارى فجر نفسه في مسجد الصادق، بعدما قاد السيارة التي أوصلت المهاجم للمسجد ونقل الحزام الناسف من الحدود إلى العاصمة الكويتية".

ومع أن المتهم أقر بمعظم التهم المنسوبة إليه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تراجع عن أقواله في وقت لاحق، وقد أيّدت محكمة التمييز حكم الإعدام في حقه في 2016.

وحكم في القضية ذاتها على ثمانية متهمين بينهم أربعة نساء بالسجن 15 عاما.

ومن بين هؤلاء، فهد فراج المحارب، الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم في حقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما، والفراج هو "الزعيم المفترض لخلية تنظيم داعش في الكويت".

ووقع تفجير مسجد الصادق الشيعي الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم داعش في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلف 27 قتيلا و227 جريحا، وفقا لرويترز.

كذلك، صدرت أحكام إعدام غيابية في حق خمسة آخرين .