شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، المُصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته فيما تُسمى بذكرى "خراب الهيكل".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس -فى بيان صحفي، اليوم- بأن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج، وذلك بالتزامن مع استباحة من مئات المستوطنين منذ ساعات الصباح له، بينهم وزراء وأعضاء كنيست.

وكان مستوطنون قد نفذوا مسيرات استفزازية، ليلة أمس، في محيط الأقصى المبارك، وداخل البلدة القديمة، بحماية شرطة الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، مُصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراسه بالضرب.