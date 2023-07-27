شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن ترحبت الإمارات ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة ساحل اليمن فى البحر الأحمر، والتى كانت تشكّل تهديداً كبيرا للبيئة البحرية وللملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

وأشادت الخارجية الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة "صافر" المتهالك. وأثنت الوزارة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن، على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

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