شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعزى هاتفيا رئيس الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معزيا بوفاة المغفور له، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي.

وأعرب العاهل الأردني في الاتصال عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.