شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. إصابات فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون فى حى جنوبى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام سورية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت فى حى السيدة زينب جنوبى دمشق، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

يذكرأن، استشهد أحد عناصر قوى الأمن الداخلى السورى برصاص إرهابيين أثناء عودته من عمله في ناحية داعل بريف درعا الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لـ سانا أن إرهابيين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على أحد عناصر الشرطة، ما أدى إلى استشهاده على الفور، موضحاً أن العنصر من مرتبات ناحية داعل، وأن الاعتداء وقع أثناء عودته من عمله في داعل إلى منزله في مدينة درعا.