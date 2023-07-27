شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يتقبل التعازى فى وفاة سعيد بن زايد من الحكام والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التعازى فى وفاة الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان من الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ووفود دول شقيقة والشيوخ وكبار المسؤولين.

وأكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية على موقعها الالكترونى، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد بن زايد تقبل التعازي من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان ، الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعربوا عن خالص التعازي والمواساة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وعموم عائلة آل نهيان الكرام. كما تقبل التعازي - في قصر المشرف في أبوظبي - من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين في وفاة الفقيد.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات فقدت برحيل الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "اكس" المعروف سابقا باسم "تويتر": "رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانياً في خدمته.. نهل من مدرسة زايد الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان.