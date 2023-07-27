شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعزى رئيس الإمارات فى وفاة الشيخ سعيد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم /الخميس/، مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، قدّم له فيها، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسى، التعازى في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبى.

ودعا سعيد -خلال الاتصال- الله جلّ وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.