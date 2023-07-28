شكرا لقرائتكم خبر عن باحث ليبى: مخرجات لجنة "5+5" لإخراج المرتزقة من البلاد لا يتم تفعيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الباحث في الشأن السياسي الليبي فرج زيدان أن اجتماع مجموعة العمل الأمنية الأخير في بنغازي، بحث بشكل رئيسي تشكيل قوة عسكرية في جنوب البلاد بهدف محاربة الوجود الأجنبي في ليبيا والعمل على مكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الباحث الليبي أن مخرجات أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" التي تناولت سبل توحيد المؤسسة العسكرية أو إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية باتت مجرد أوراق "حبيسة" لا يتم تفعيل ما ورد فيها، لافتا إلى أن الأطراف الدولية تراجع دورها لمساعدة اللجنة في تفعيل ما تم الاتفاق عليه ويتركز دورهم في المواقف الإعلامية فقط.

استضافت مدينة بنغازي شرق ليبيا، الثلاثاء الماضى، اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

واستضافت العاصمة طرابلس في 24 مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.