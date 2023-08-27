تونس.. القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسل أموال"

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية ومركز الأمن بالرجيش، 200 كم جنوب العاصمة تونس، من القبض على 3 أشقاء بتهمة "غسل الأموال".

وذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الأشقاء الثلاثة أعدوا محلا لتعاطي الرهان الإلكتروني دون رخصة، حيث يعمد صاحبها إلى تسلم مبالغ مالية متفاوتة من المتراهنين نقدا أو بواسطة صكوك بنكية مقابل فتح حسابات إلكترونية بمواقع الرهان وتزويدها بالدينار الإلكتروني.

وأفادت الإدارة العامة بأن عملية القبض على المتهمين تمت عقب توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية بالجهة بشأن نشاطهم، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة.

وأوضحت أنه وإثر جملة من التحريات تم ضبط شقيق وشقيقة صاحب المحل رفقة شخص آخر (حريف) على متن سيارة خاصة بحوزتهم مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار (قرابة 4 آلاف دولار) وصك بنكي به مبلغ 3 آلاف دينار (قرابة 1000 دولار) كانا قد تسلماه من قبل الأخير.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل تعاطي الرهان الرياضي الخاص بهم حيث صودر مبلغ مالي قدره 380 دينار وآلة رهان رياضي و2 حواسيب محمولة، كما تم القبض على صاحب المحل إثر التأكد من كون المعني يمارس الرهان الرياضي غير القانوني وبدون رخصة إضافة إلى حجز صك بنكي بقيمة 15 ألف دينار و6 هواتف جوالة.

وباستشارة النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بصاحب المحل وشقيقيه من أجل "غسل أموال"، علما أن الأبحاث متواصلة في القضية.