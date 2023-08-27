شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب خمسة مواطنين بالرصاص، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهم في اليد.

وأوضحت الوكالة أن المصابين الخمسة تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهم بالمستقرة.