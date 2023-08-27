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"الحج السعودية": شركات العمرة ملزمة بتقديم الخدمات للمعتمرين فى الحالات الطارئة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد، مسؤولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة .

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - أن الحوادث والإصابات والإجراءات الأمنية إضافة إلى الطوارئ الصحية تعد ضمن مسؤولية شركات العمرة .

وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيانها إلى أن هذه الشركات ملزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات للمعتمرين حسب ما يستدعيه الموقف .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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