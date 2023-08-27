شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية": شركات العمرة ملزمة بتقديم الخدمات للمعتمرين فى الحالات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد، مسؤولية شركات العمرة تجاه المعتمرين في الحالات الطارئة .

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - أن الحوادث والإصابات والإجراءات الأمنية إضافة إلى الطوارئ الصحية تعد ضمن مسؤولية شركات العمرة .

وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيانها إلى أن هذه الشركات ملزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات للمعتمرين حسب ما يستدعيه الموقف .