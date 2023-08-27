شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على مسجد فى "الخليل" وبحريته تهاجم صيادين قبالة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسجد في البلدة القديمة من مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال محمد الجعبري، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتدت اعتداء سافرًا على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة بالخليل، وقامت بتكسير زجاج نوافذه.

وعلى صعيد آخر، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن بحرية الاحتلال فتحت بشكل عشوائي نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي الواحة والسودانية وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على مصدر رزقهم بأمن وأمان.

كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية بسبب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، مما يقوض وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "فلورنسيا سوتو" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن السلطات الإسرائيلية ملزمة بموجب القانون الدولي "بتسهيل حرية حركة الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يتم الاعتراف إلا ببعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن فقط".

وقد حدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 645 عائقا يقيد الحركة عبر الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية بالمائة عن المسح الأخير الذي أجري عام 2020.

يُذكر أن جميع العوائق التي تم رسمها تقع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وليس على الخط الأخضر.