شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي إيطالى: نحرص مع الكويت على ضمان الاستقرار فى المنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي أن بلاده و الكويت حريصتان على ضمان الأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة بل بمختلف أنحاء العالم.



وقال السفير بالدوتشي في تصريح له اليوم الأحد بمناسبة رسو السفينة الحربية الإيطالية (فرانشيسكو موروسيني) في ميناء الشويخ إن البلدين الصديقين يعملان في ذلك الشأن في مختلف المجالات ومنها المجال السياسي، لافتا إلى أن وجود السفينة في دولة الكويت خير دليل على ذلك.



وذكر أن السفينة موروسيني تعتبر جزءا من دبلوماسيتنا البحرية التي نظهر من خلالها رغبتنا بالحفاظ على الأمن والاستقرار.



من جهته قال قائد السفينة (موروسيني) المقدم جوفاني مونو إن السفينة التي وصلت إلى الكويت يوم أمس الأول الجمعة وستغادر غدا الاثنين تمثل صورة جيدة لقدراتنا البحرية والمعايير والخطوط الرئيسية لنهجنا في مجال البحرية .



وأضاف مونو أن السفينة تعتبر فريدة من نوعها "إذ تضم تكنولوجيا متطورة وعالية المستوى وتملك قدرات هائلة خاصة في مجال تقديم المساعدات البحرية وعند الحاجة إلى إنفاذ الأمن.



يذكر أن السفينة الحربية الإيطالية فرانشيسكو موروسيني الثانية من بين سفن الدوريات البحرية الإيطالية السبع المتعددة الأغراض من حيث التكوين الأساسي الخفيف وتعتبر جزءا من خطة تجديد أسطول البحرية الإيطالية وتم تصميم السفينة التي تتميز بمرونة تشغيلية عالية بخصائص "الاستخدام المزدوج" المحسنة من أجل المهام العسكرية (بما في ذلك الدوريات والنقل اللوجستي والقتال السطحي وعمليات الحماية المدنية وباستطاعتها استقبال حاويات مخصصة للمهمات مثل الوحدات اللوجستية ووحدات الرعاية الصحية والتعامل معها أيضا كما بإمكانها التعامل مع وحدات القوات الخاصة أو قيادة الأركان.



وسميت السفينة تيمنا بالدوق فرانشيسكو موروسيني رئيس القضاة في جمهورية البندقية الذي عاش بين عامي 1619 و1694 كنموذج للجندي والقبطان إذ كان القائد الأعلى للأسطول البحري آنذاك.