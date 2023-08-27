شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. الأسد يصدر مرسوما بتسمية بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السورى، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما يقضى بتسمية السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وجاء فى المرسوم رقم 223، أنه وبناء على أحكام القانون الأساسى للعاملين فى الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعى رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، ينقل السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك، من الوفد الدائم فى نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

وأضاف المرسوم "يسمى السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين".

وحسب المرسوم الرئاسي، سيجرى تنفيذ النقل بما فى ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدوره.

جدير بالذكر أنه تم فى 22 نوفمبر 2020 نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم فى نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك.