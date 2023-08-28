شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تسلم إرهابيين اثنين من داعش إلى الجهات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأحد، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي الأنبار (غرب البلاد)، ونينوى (شمال البلاد).

وقالت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية شرعت مفارز (قوات) شعبتي الاستخبارات العسكرية التابعة إلى فرقتي المشاة الخامسة والسادسة عشرة لتنفيذ واجب القبض على المتهمين، حيث تم نصب كمينين محكمين في قرية السحاجي وسيطرة الرميلة وأسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الرطبة وناحية المحلبية اللذين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنه تم تسليمهما إلى جهات الطلب أصولياً.