شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وغائم بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك. "

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط و الجنوبي

حالة البحر: متوسط الموج و مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:23 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:21 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:08 والمد الثاني عند الساعة 50:18 والجزر الأول عند 43:13 والجزر الثاني عند الساعة

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار خلال النهار ورطب نسبياً خلال الليل .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام ... درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 29 م، و الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 20 %