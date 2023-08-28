شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب جراء القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدنى فى وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولى لتصبح عبر مطارى دمشق واللاذقية، جراء القصف الإسرائيلى الذى استهدف المطار وأدى إلى خروجه عن الخدمة.

وأشارت المؤسسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين، إلى أن كوادر المؤسسة الفنية والهندسية والإدارية باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدًا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية. وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

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