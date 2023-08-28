شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يسرقون كنيسة بمحافظة جبل لبنان.. والشرطة تبحث عن الفاعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت كنيسة مارجرجس في الجية بمحافظة جبل لبنان لاعتداء من قبل مجهولين، حيث قاموا بتحطيم بعض التماثيل الصغيرة داخلها.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان إلى أن المجهولين دخلوا الكنيسة بهدف سرقة صندوق النذور.

وتوجد قوى الأمن في الموقع وبدأت التحقيقات.

وأعربت بلدية الجية عن استنكارها للهجوم الذي تعرضت له كنيسة مارجرجس في البلدة، وأكدت أهمية تعاون جميع الأطراف والعمل معًا لتعزيز السلم الأهلي ورفض أي أعمال فتنة طائفية أو مذهبية.

تفقد رئيس البلدية المكلف وسام الحاج الكنيسة ليلاً واطلع على تفاصيل الحادثة، وأجرى محادثات هاتفية مع القوى الأمنية ورئيس دير مار شربل - الجية الأب شربل القزي وشخصيات مسيحية أخرى.

وأدان الحاج الحادث ودعا القوى الأمنية إلى سرعة الكشف عن المتورطين الذين يسعون لزعزعة استقرار البلدة.