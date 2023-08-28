شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: بابوا غينيا تعلن عزمها فتح سفارة فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، الاثنين، عزم بلاده فتح سفارة في القدس، خلال أيام بحضور رئيس الوزراء جيمس مارابي.

وحسب وكالة رويترز افتتاح السفارة سيتم في 5 سبتمبر.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في فبراير، إن بابوا غينيا الجديدة ستفتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما في عام 2023.

وبابوا غينيا الجديدة ‏هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا في جنوب غرب المحيط الهادئ، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا، ويبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.