شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على أمتعتك داخل المسجد النبوى؟.. "الحج" توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الزائرين والمعتمرين بضرورة مراعاة خمسة ضوابط للحفاظ على الأمتعة في المسجد النبوي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "إكس"، يُمنع إدخال الأمتعة الصغيرة إلى مصليات المسجد النبوي، على أن يتم حفظها في الأمانات الخارجية.

وأضافت وزارة الحج، أن الأمتعة كبيرة الحجم لا يمكن إدخالها إلى المسجد النبوي وساحاته، كما أنه لا يمكن وضعها في صناديق الأمانات، علماً بأن تلك الصناديق متوافرة في الساحات الخارجية.

ومن جهة أخرى، دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوار، إلى التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.

وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".

وشددت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوار.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، فى يوليو الماضى، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، لموسم العمرة للعام الجديد 1445هـ، وسط الاستعدادات المبذولة لاستقبال المعتمرين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة تكامل المجهودات ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم أفضل الخدمات لضيف الرحمن، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وفق رغبات المعتمرين واحتياجاتهم.

وأشارت إلى أنه بإمكان القادمين من خارج المملكة أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك، التي تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.