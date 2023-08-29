شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على 3 أشخاص مطلوبين بقضايا إرهابية في الكرخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وكالة الاستخبارات في حي الكرخ ببغداد، من القبض على ثلاث مطلوبين بقضايا إرهابية، أحدهم كان ينتمي إلى مايسمى بفرقة (اليرموك) ضمن عصابات داعش الإرهابية.

وأوضحت وكالة الاستخبارات- في بيان، أوردته وكالة الوطنية العراقية "نينا"، الاثنين- أن القبض على المطلوبين تم في كمين محكم بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد التحري وجمع المعلومات، مضيفة أنه لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى عصابات (داعش) الإرهابية.