شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية العراق: إطلاق سراح 3 عراقيين مختطفين في إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الاثنين، إطلاق سراح 3 عراقيين مختطفين في إيران.

وقال الصحاف - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن وزارة الخارجية العراقية تابعت عبر سفارتها في طهران وقنصليتها في الأهواز خلال الأيام الماضية، وبالتنسيق مع السلطات المعنية في إيران موضوع المختطفين العراقيين الثلاثة"، مضيفا أن المساعي والمتابعات تكللت بإطلاق سراحهم وتسليمهم إلى ذويهم.

وأشار إلى أن الوزارة تشكر جهود ومتابعات الأجهزة الأمنية المختصة في العراق.