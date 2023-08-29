شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: لا خسائر بشرية جراء الحرائق وتضرر 60 هكتارا من الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الحماية المدنية في بنزرت كمال المليتي، أن الحرائق التي اندلعت في غابات سجنان وجومين لم تخلف أي أضرار بشرية في صفوف الأهالي أو الفرق الميدانية العاملة على إطفائها، فيما أتت على حوالي 60 هكتارا من النسيج الغابي لأشجار الصنوبر والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء.

وقال المليتي إن النيران شملت أكثر من 5 مناطق، فيما تم الاستنفار الكامل من جانب الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح وأعوان دائرة الغابات والسلطات المحلية والبلدية والأمنية.

وأوضح أنه من باب الوقاية من تداعيات الحرائق تولت اللجنة المحلية لتنظيم النجدة تنفيذ إجلاء لعائلات بمنطقة جومين، فيما يجري العمل حاليا على السيطرة على النيران رغم صعوبة تضاريس المنطقتين وقوة الرياح العاتية التي تشهدانها منذ أمس.