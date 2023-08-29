شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، فى مدينة القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. يشار إلى أن اقتحامات المسجد الأقصى تجرى يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 37 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، بما فيها مدينة "القدس" الشرقية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بمُحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة الغربية، وهي أكبر مُحافظات الضفة مساحة وسكانًا، فيما جرى اعتقال 9 من مُحافظة "نابلس" شمالًا، بعد مُداهمة منازلهم وتفتيشها وعلى حواجز الاحتلال المنتشرة بالمُحافظة. وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 5 فلسطينيين بينهم 3 أسرى مُحررون خلال مداهمات للاحتلال فى محافظة "رام الله" بوسط الضفة، و4 من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مُداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال أسير مُحرر وشابين من "طولكرم" و"قلقيلية" بشمال غرب الضفة. واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من "جنين" واستدعت آخرين، بينهم أسير مُحرر، للتحقيق. وقالت المصادر إنه جرى اعتقال شابين من بلدة "سلوان" الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك.

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