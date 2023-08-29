شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو سوريا وإسرائيل لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، سوريا وإسرائيل، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد الإقليمى، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنسانى الدولى .
وأكد دوجاريك- فى بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة- أن استهداف مطار حلب بغارة جوية إسرائيلية أدت إلى إغلاقه وإلغاء رحلة واحدة على الأقل للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه مطار حلب فى تلك العمليات .
وقال "نحن قلقون للغاية بشأن هذه الغارات الجوية المبلغ عنها"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدين جميع أعمال العنف فى سوريا، ويحث الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي .
وكانت المؤسسة العامة للطيران المدنى فى وزارة النقل السورية أعلنت عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولى لتصبح عبر مطارى دمشق واللاذقية، جراء القصف الإسرائيلى الذى استهدف المطار وأدى إلى خروجه عن الخدمة.
وأشارت المؤسسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الاثنين، إلى أن كوادر المؤسسة الفنية والهندسية والإدارية باشرت الكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدًا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية.
وذكر مصدر عسكري في وقت سابق أنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم شنت إسرائيل عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.
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