شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو سوريا وإسرائيل لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، سوريا وإسرائيل، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد الإقليمى، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنسانى الدولى .

وأكد دوجاريك- فى بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة- أن استهداف مطار حلب بغارة جوية إسرائيلية أدت إلى إغلاقه وإلغاء رحلة واحدة على الأقل للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، مشددا على الدور الحيوي الذي يلعبه مطار حلب فى تلك العمليات .

وقال "نحن قلقون للغاية بشأن هذه الغارات الجوية المبلغ عنها"، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدين جميع أعمال العنف فى سوريا، ويحث الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي .

وكانت المؤسسة العامة للطيران المدنى فى وزارة النقل السورية أعلنت عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولى لتصبح عبر مطارى دمشق واللاذقية، جراء القصف الإسرائيلى الذى استهدف المطار وأدى إلى خروجه عن الخدمة.