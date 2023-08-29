شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: الأمن الغذائى أبرز أولويات القمة العربية التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وفد موريتانيا، فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين حسنى الفقيه، أن القمة العربية التنموية المقرر عقدها فى نواكشوط يوم 7 نوفمبر المقبل ستحمل شعار "الأمن الغذائى العربى ضمان للسيادة".

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بكل الترتيبات لإنجاح القمة التنموية بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأعرب عن أمله أن تشكل هذه القمة محطة بارزة في مسار القمم العربية التنموية، مشيرا إلى أن العالم يشهد اضطرابات كبيرة في إمدادات الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم، بسبب العديد من الأزمات المتلاحقة مثل تبعات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية إضافة إلى التغيرات المناخية وما ترتب عليها من اختلالات في النظم البيئية في العالم هي أمور تنعكس بشكل مباشر على أمن الطاقة والغذاء في العالم.

وأضاف: "لقد نالت المنطقة العربية نصيباً وافراً من ذلك، بسبب اعتماد غالبية بلداننا العربية على الاستيراد في تغطية معظم احتياجاتها الغذائية"، مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل حيال العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية في التنمية والرفاهية.