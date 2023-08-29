شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تضرر 80 هكتارا من الغابات ولا خسائر بشرية فى حرائق بنزرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير الحماية المدنية فى بنزرت، العميد كمال المليتى، تضرر 80 هكتارا من الغابات فى الحرائق التى اشتعلت على مدار ال 3 أيام الماضية بمناطق فى ولاية بنزرت دون تسجيل أيّة خسائر أو أضرار بشرية فى صفوف الأهالى أو الفرق الميدانية، كما لم تخلف أى أضرار مادية في أملاك المواطنين.

وأكد أنه تمت السيطرة نهائيا على مجموع الحرائق التي كانت قد نشبت بعدد من المناطق الغابية في سجنان وجومين، وذلك عقب حوالي 72 ساعة من التدخلات الميدانية المكثفة لمختلف المصالح التابعة للجنة المحلية لتنظيم النجدة. ولفت إلى أنه تم تكليف عدد من الفرق الميدانية لمواصلة مراقبة بعض الأماكن الوعرة حتى انتهاء مرحلة التبريد. وكان الناطق الرسمى باسم الحماية المدنية فى تونس العميد معز تريعة أعلن أمس الاثنين، أن هناك 10 حرائق اندلعت متزامنة فى 5 ولايات منذ منتصف الأحد، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على البعض منها، مثل حريق جبل عين جلولة بالقيروان.

وقال تريعة - في تصريح ، "إن حريقا نشب في جبل النحلي بولاية أريانة، وتحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة عليه، حيث تم الدفع بـ14 شاحنة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأحياء السكنية"، لافتا إلى أن الأولوية في مجهودات الإطفاء هي حماية التجمعات السكنية في بعض المناطق، خاصة في فرنانة وبوعوان بولاية جندوبة. وأوضح أن الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة، منها "سجنان وجومين ببنزرت وكاب نيقرو بباجة وعين جلولة بالقيروان وجبل النحلي بأريانة وفرنانة وبوعوان بجندوبة" زادت الرياح من انتشارها وامتدادها، فيما يتزامن ذلك مع إعلان الإذاعة الوطنية في تونس السيطرة نسبيا على الحرائق التي اندلعت بولاية جندوبة بكل من عين دراهم وبوسالم وفرنانة، والتي كانت الأخطر على الإطلاق بعرقوب الريحان وبوهرتمة. وأشارت إلى تكثيف الفرق المشتركة مجهوداتها للقيام بعمليات التبريد، كما تم تأمين عودة الأهالي إلى مساكنهم بعد عمليات الإجلاء التي تمت أمس، فيما تم نقل عدد من المواطنين إلى المستشفى بعد تسجيل حالات اختناق بسبب كثافة الدخان.

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