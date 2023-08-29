شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تؤكد دعمها لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، مُرحبًا بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى" و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال نتساي، اليوم الثلاثاء، المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان حيث نقل الأخير له رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.



وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.