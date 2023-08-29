شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الانتخابات في تونس": تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلس الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن تحديد موعد الانتخابات البلدية سيخضع للنقاش داخل مجلس الهيئة، باعتبار وجود إمكانية لتنظيمها بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف المنصري - بحسب ما نشرته الإذاعة التونسية اليوم الثلاثاء - أن الانتخابات ستكون صعبة لوجستيًا إذا نظمت بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية ولن تكون جيدة بالنسبة للناخب.



وتوقع أن يتم ترحيل الانتخابات البلدية إلى عام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المسارات الانتخابية ستتوالى ويصعب الجمع بينهما.



ورجح المنصري أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم يوم 17 ديسمبر؛ شريطة الاستجابة لثلاثة شروط أساسية، هي سد الشغور في الهيئة العليا، وصدور أمر تقسيم الدوائر، وصدور أمر دعوة الناخبين.

وكشف أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وعد رئيس الهيئة - خلال لقائهما الأخير - بأن تصدر هذه الأوامر في أقرب الآجال.