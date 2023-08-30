شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى خطير فى نينوى شارك بمجزرة سبايكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية القبض على إرهابي خطير في نينوي شارك في مجزرة سبايكر، حيث قام بإعدام عشرات الطلاب العسكريين وخطف مجموعة أخرى من المواطنين وقتلهم وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية ثم هرب إلى خارج العراق بعد معارك التحرير.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء، أن عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة تلقتها وكالة الاستخبارات في محافظة نينوي من خلال استدراجه إلى داخل العراق من دول الجوار التي لاذ إليها بعد إصابته في معارك التحرير، حيث كان ينتحل المجرم اسم شقيقه في محاولة منه للفرار والإفلات من قبضة رجال وكالة الاستخبارات العراقية.