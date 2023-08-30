شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص بدعوى محاولته القيام بعملية دهس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، أصابت اليوم الأربعاء، مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص بدعوى محاولته القيام بعملية "دهس" فى محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر الأمنية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من الأعيرة النارية صوب سيارة المواطن الفلسطيني، بالقرب من مُستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل؛ ما أدى إلى إصابة المواطن الذي لم تعرف هويته بعد، بشكل مباشر.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حالة المُصاب الفلسطيني خطيرة، وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة المذكورة منطقة عسكرية مُغلقة، وعززت من وجودها العسكري في محيط المكان.