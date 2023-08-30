شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شئون الحرمين": إعداد استراتيجية تمكن المرأة من خدمة القاصدات دينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن رئاسة شئون الحرمين تعكف على إعداد إستراتيجية دينية وفق خارطة عمل، لتمكين المرأة من خدمة القاصدات والزائرات دينيًا في الحرمين الشريفين، وبث رسالتهما الوسطية عالميًا، مواكبة لرؤية المملكة 2030.

وأوضح السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن تمكين المرأة على ضوء القيم الإسلامية، مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية، مشيدًا بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده. وأشار إلى أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة فى الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، وامتازت بجملة من الحقوق والامتيازات، مضيفا أن إبراز جهود المرأة ودورها في الحرمين الشريفين، يتركز في منظومة الخدمات الدينية والدعوية والتوعوية، المقدمة للقاصدات والزائرات، وينطلق من بيئة دينية ملائمة، وفق الضوابط الشرعية، والمقاصد المرعية.

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