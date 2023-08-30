شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يشيد بأداء قوات الأمن العام فى حفظ الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمستوى أداء بمنتسبى مديرية الأمن العام بصنوفهم ومواقعهم كافة، ودورهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردنى ، اليوم /الأربعاء/، قيادة قوات الدرك، مطلعا على مستوى جاهزيتها وتنفيذها لواجباتها فى سبيل تقديم الخدمة الأمنية الفضلى.



كما أشاد بالمستوى الذى وصلت إليه قوات الدرك والأداء المتميز لمنتسبيها فى استجابتهم لجميع الواجبات العملياتية الأمنية والإنسانية، معربا عن ثقته واعتزازه بهم.



واستمع الملك عبدالله الثاني، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد قوات الدرك العميد الركن أشرف العمريين حول الخطط والإجراءات المتبعة فى قوات الدرك للتطوير والارتقاء بأداء وقدرات منتسبيها.



من جانبه، أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية بتنفيذ التوجيهات الملكية فى تطوير العمل الأمنى والشرطى وتعزيز كفاءة التنسيق للارتقاء بمستويات عمل تشكيلاتها.



وتفقد الملك عبدالله - خلال الزيارة - عددا من الآليات والمعدات المتطورة المستخدمة فى مديرية الأمن العام، والتى أدخلت حديثا إلى الخدمة.



كما استمع، إلى شرح قدمه مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العميد مهند البطاينة حول أحدث مركبتين أُدخلتا إلى الخدمة الميدانية.



والمركبتان هما مركبة العمليات المتنقلة الميدانية والمزودة بأنظمة العمليات والاتصال وأنظمة الطائرات المسيّرة، ومركبة عمليات القيادة والسيطرة المتنقلة والمزودة بأنظمة الاتصال وتلقى البلاغات، والتى تعمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة (911).