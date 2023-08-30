شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون فى مجالات الأمن والحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدّاخليّة التونسى كمال الفقى اليوم /الأربعاء/ مع سفير سلطنة عمان بتُونس هلال بن عبد الله بن على السّناني، التعاون بين البلدين فى مجالات اختصاص وزارة الداخلية.

وأكد الجانبان - وفق بيان الداخلية التونسية اليوم - الحرص المشترك الحرص على الدفع بعلاقات الشراكة القائمة خاصّة من خلال إتمام الإجراءات المتعلّقة بوضع مشروعى اتفاقيتى التعاون فى مجالى الأمن والحماية المدنية فى صيغتهما النهائية وتوقيعهما بمناسبة الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين.