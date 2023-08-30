شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: ضبط 20 قذيفة مضادة للدبابات وعنصرى دعم للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى كشف وتدمير مخبأ يحتوى على 20 قذيفة مضادة للدبابات، وضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية، و119 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أن وحدات الجيش تمكنت - خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس الجاري، من كشف وتدمير مخبأ يحتوى على 20 قذيفة مضادة للدبابات، و12 قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى، فضلا عن ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية، وذلك فى سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 31 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 336 ألف قرص مخدر.



وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 119 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.