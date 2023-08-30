شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الأرصاد تحذر من استمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المركز الوطنى للأرصاد السعودية إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتى عسير وجازان وتزداد غزارتها يومى الأربعاء والخميس.

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.