شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يُجبر فلسطينيًا على هدم منزله قرب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأربعاء/، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله المطل على المسجد الأقصى المبارك فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال المواطن الفلسطينى حسن جعفر - وهو من حارة السعدية - إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص، مشيرًا إلى أن مساحة المنزل تبلغ حوالى 50 مترا مربعا، ويقطنه نجله وزوجته وبناته.



وأوضح أن بلدية الاحتلال أخطرته بقرار صادر عن محكمتها بهدم المنزل خلال مدة زمنية قصيرة، رغم متابعة إجراءات استصدار الرخصة، لافتًا إلى أنه هدم منزله ذاتيا تجنبا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليه فى حال إقدامها على هدمه باستخدام آلياتها.