شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب-لم تعرف هويته بعد- قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.