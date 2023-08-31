شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: إحباط محاولة إرهابية حوثية لتفخيخ طريق رئيسى غربى محافظة تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى نجاح القوات المشتركة فى الساحل الغربي، فى إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر إرهابية تابعة لجماعة الحوثى، حاولت زرع عبوات ناسفة فى الخط الأسفلتى الرابط بين مديريتى البرح والوازعية غربى محافظة تعز اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله إن "الوحدات العسكرية اليمنية المرابطة فى محور البرح نصبت كميناً لعناصر الخلية الإرهابية بعد تلقيها معلومات تحصلت عليها شعبة الاستخبارات العامة، بتحضير ما يطلق عليها وحدة "العمليات الايذائية" فى هندسة المنطقة الرابعة للمليشيات الحوثية لعملية إرهابية".



وأضاف المصدر: "تم الاشتباك مع عناصر الخلية الإرهابية الذين كان بحوزتهم ثلاث عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار وأسلحة شخصية، عند اقترابهم من نطاق تمركزها، واستطاعت أسر اثنين من عناصرها".. مشيرًا إلى أنه تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عددا من العمليات الإرهابية التى نفذتها فى عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز.



وأضاف أن التحقيقات الأولية مع العناصر الحوثية أكدت أنهم مكلفون بالتسلل لزراعة ثلاث عبوات فى الخط الأسفلتى الرابط بين البرح والوازعية، كما كشفت أن الخلية تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التى استهدفت أطقما عسكرية وسيارات المواطنين فى الطرق الرئيسية بالمناطق المحررة بمحافظة تعز والساحل الغربى بينها (الكدحة، ومقبنة، وجبل حبشي، والطوير، والأحكوم)، وأن عناصرها تلقوا عددا من الدورات التخصصية فى زراعة العبوات الناسفة.