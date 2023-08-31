شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يؤكد حرص بلاده على مواصلة العمل الوثيق مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حرص بلاده على مواصلة العمل الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة؛ من أجل توسيع آفاق التعاون وترسيخ الصداقة التاريخية والاستراتيجية القائمة بين البلدين، التى امتدت لأكثر من 120 عاما والارتقاء بها إلى آفاق أوسع ومستقبل أرحب على مختلف المجالات والميادين ذات الاهتمام المشترك؛ بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين، مقدرا العلاقة الخاصة التى تربط الكويت بالمملكة المتحدة.

وقال ولى عهد الكويت - فى برقية أرسلها إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك عقب عودته من الزيارة الرسمية المملكة المتحدة والتى استمرت يومين - أن احتفالية مكتب الاستثمار الكويتى فى لندن بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسه جسدت ثقة دولة الكويت فى الاقتصاد البريطانى وأسواقه الاستثمارية على مدار عقود طويلة.



وأعرب ولى العهد عن خالص الشكر وعميق الامتنان للاستقبال الودى والحفاوة البالغة التى حظى بها وأعضاء الوفد المرافق طوال فترة الزيارة الرسمية، مقدما دعوة رئيس وزراء المملكة المتحدة لزيارة دولة الكويت .