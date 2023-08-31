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وزير الداخلية السعودى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع العراق

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، مع سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وذكرت وكالة الأنباء أن اللقاء حضره وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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