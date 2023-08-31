شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودى يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، مع سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.